شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محمد الحلو على المسرح الكبير فى معهد الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28 حيث يحيى النجم محمد الحلو حفلاً فى الثامنة مساء غداً الاثنين 4 نوفمبر على المسرح الكبير بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ويسبقه فقرة موسيقية لعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل وفاصلاً غنائياً لكل من ايات فاروق والمغربي فؤاد زبادي .

وفى نفس التوقيت على مسرح معهد الموسيقى العربية يقدم عازف القانون العراقى فرات قدورى فاصلاً موسيقيا ، يعقبه المطرب ابراهيم فاروق وفرقته انغام الشرق بمجموعة مختارة من اهم واشهر اعمال الطرب العرب

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وتستمر مناقشات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير وتبدأ فى العاشرة صباحاً حيث يتم تناول محور أثر الحراك المجتمعي علي ابداع المرأة في الموسيقى العربية بحضور الدكتور محمد الغوانمة ( الاردن ) مقرراً ، الدكتور هشام شرف ( العراق ) ، الدكتور محمد انيس الحمادي ( تونس ) ، الدكتورة احلام اكبر بن الشيخ محمد صالح ( الكويت ) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس ( العراق ) والدكتورة داليا حسين فهمي ( مصر ) ، وتبدأ الجلسة الثانية فى الثانية عشر والنصف ظهراً بحضور الدكتور عمرو ناجي ( مصر ) مقرراً ، الدكتورة منيجة عباس كامل ( الكويت ) ، الدكتور ماجد احمد سرور ( مصر ) ، الدكتور محمد واصف ( الاردن ) ، الدكتورة زينب العربي ( مصر ) ، الدكتورة منال العفيفي ( مصر) .

كما تختتم تصفيات المسابقة المصاحبة تمهيدأ لاعلان الفائزين الذين من المنتظر مشاركتهم بفقرات خلال حفل الختام على المسرح الكبير .