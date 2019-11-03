تراند اليوم : أحمد رزق عامل مسلسل بخط الإيد وناوي يبهر الجمهور – إعرف التفاصيل

أعرب الفنان أحمد رزق عن تفاؤله بمسلسله الجديد “بخط الايد” المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، متمنيا أن تنال أحداث المسلسل أعجاب الجمهور.

قال رزق، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه تحمس لهذه التجربة لأنه يقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدواره السابقة، مؤكدا أنه لا يريد حرق شخصيته في المسلسل لكنها ستكون مفاجأة للجمهور.

أضاف أنه يبتعد في المسلسل عن تيمة الكوميديا التي تعود على تقديمها في أعماله الفنية حيث يعتمد في “بخط الايد” على دراما التشويق مع وجود لغز يظهر في الحلقة الأولى ويتم البحث عن الحل طيلة الحلقات.

Advertisements

وأشار إلى أن أحداث المسلسل مشوقة تمت صياغتها بحبكة درامية لا يرغب في حرقها، معتبرا أن عرض المسلسل في الموسم الشتوي سيمنحه فرصة جيدة للمشاهدة بتركيز بعيدا عن الزحام الرمضاني.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة حيث تصل عدد حلقاته إلى 45 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل إيمان العاصي، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.