شاهد مي سليم مختلفة بالشعر الـ«كيرلي» لأول مرة.. هل ناسبها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة الأردنية مي سليم محبيها بـ«لوك» جديد، ظهرت فيه بشعر مموج «كيرلي» قصير لأول مرة.

مي نشرت صواً جديدة، بدت فيها حافية القدمين، بـ«لوك» الشعر الجديد، كما تعمدت زيادة جرعة الإثارة في الصور بأحمر شفاة صارخ، وهي الطلّة التي اثارت اعجاب عدد كبير من متابعيها، حيث نصحوها باعتماد هذا الـ«لوك» لفترة، مؤكدين أنها بدت فه أكثر حيوية وجاذبية.

من ناحية أخرى، تنتظر مي سليم عرض مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشارك في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم 10 نوفمب المقبل عبر شاشة ON E الفضائية المصرية، وتجسد فيه مي دور فتاة شعبية تُدعى «فتنة».

وعلى الجانب الغنائي، كان كليب أغنية «أعلنت الحرب» آخر ما طرحته مي، والأغنية من كلمات سلمي رشيد وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع أحمد عبدالسلام.