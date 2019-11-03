شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور لـ حسام حسنى وعلى حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمع حسام حسني وعلي حميدة، وهما اثنان من أشهر نجوم الأغنية فى التسعينيات، وتعتبر تلك الصورة هى أحدث ظهور لهما حسبما وصفها جمهور السوشيال ميديا.

وكان المطرب على حميدة اشتهر بأغنية "لولاكى" وبمجرد ظهورها عام 1988 أحدثت ضجة كبيرة فى الساحة الغنائية، ولاقت نجاحا كبيرا، حيث تم بيع أكثر من 80 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي، واعتبرت هذه الكمية الهائلة من البيع رقم قياسى لم يسبق له مثيل وكانت بمثابة وش السعد عليه، وبعدها اختفى عكس ماتوقع البعض انتشاره على الساحة من جديد.

بينما ظلت أغنية "كل البنات بتحبك" فى أذهان الجميع حتى الآن وكانت نقطة تحول فى مشوار المطرب حسام حسنى وبداية انتشاره وبعدها عمل كملحن لعدد من المطربين منهم عمرو دياب وهانى شاكر ومصطفى كامل وغيرهم واتجه إلى التمثيل وشارك فى فيلم "آيس كريم فى جليم" وعدد من المسرحيات.