شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مهرجان القاهرة السينمائى يكشف تفاصيل الدورة 41 فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، فى الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2019، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التى تحمل اسم مديره الفنى الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي.

المؤتمر يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفنى للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خورى مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك فى المسابقة الدولية للدورة 41.

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وتكشف إدارة المهرجان، خلال المؤتمر، عن قوائم الأفلام المتنافسة فى المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التى من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 من 150 فيلما، ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41، وخلال الفترة من 21 إلى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التى توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائى الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام فى مرحلتى التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

وكان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو فى عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن أيضا عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، فى حفل الافتتاح، لكلا من المخرج المصرى الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيرى جيليام، الذى حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، كما أعلن عن منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.