شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحيى حفلا غنائيا فى قبرص 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن موعد حفلها الجديد فى قبرص من خلال صحفتها على موقع فيس بوك، حيث تحيى حفلا غنائيا هناك يوم 23 نوفمبر من الشهر الحالى.

من جانب آخر تتعاون نانسى عجرم مع الشاعر شادى نور فى أغنيتين بألبومها الجديد، الأولى من ألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، والثانية من ألحان محمد يحيى.

وكانت نانسى عجرم أحيت حفلها الأول بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً فى اثنى عشر مكانا مختلفاً حيث تشهد المملكة العربية السعودية موسما زاخرا بالفعاليات تحت رعاية هيئة الترفيه وهو "موسم الرياض" الذى انطلق فى 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر، من المتوقع أن يستقطب هذا الموسم ما يقارب 20 مليون زائر.