شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغاني الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، ثالث أيام فعاليات مهرجان الموسيقي العربية فى دورته الـ28، بعزف الفنان وحيد ممدوح على الجيتار حيث قدم مقطوعتين هم، "الحلو حياتي" ألحان كمال الطويل "حبيتك بالصيف" الحان الأخوين رحباني، وذلك علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

واعتلت المسرح بعده المطربة مي فاروق، التي قدمت عددًا كبيرًا من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها، في يوم وليلة، بقي عايز تنساني، وحياتك يا حبيبي، يا شمس يا منورة، يا ملك، بكرة تعرف، أهواك، ليلي نهاري، بالاضافة الي غنائها لأغنية "لو علي قلبي" للمطرب فضل شاكر

وأعربت مي فاروق عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية ووجودها علي مسرح دار الأوبرا، مؤكدة أن هذا العام مختلف بالنسبة لها بعد تكريمها في حفل افتتاحه موجهه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.

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