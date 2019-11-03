شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جنى سامر لتمثيل مصر بالمسابقة الدولية لصغار الموسيقيين فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة تحكيم مسابقة كسارة البندق لصغار الموسيقيين التي تقام في موسكو كل عام، المصرية جنى سامر (12 سنة) للمشاركة في مسابقة هذا العام 2019 التي من المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم الأحد عن البروفيسور مارلس يونسخانوف أستاذ آلة الكمان بالمعهد العالي للكونسير فتوار قوله إن جنى سامر ستتنافس خلال المسابقة مع صغار العازفين لآلة الكمان من 40 دولة حول العالم.

وأشار بيان المركز الثقافي الروسي إلى أن جنى سامر كانت قد حصلت على المركز الأول مناصفة مع رنا عبد الوهاب 13 سنة في العزف على آلة الكمان، بالمسابقة السنوية نيكولا لطيف الموسيقية لعام 2019 التي أقيمت بمركز نوت بالمعادي، بينما فازت سما نور 10 سنوات بالجائزة الأولى في العزف على آلة التشيلو.

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من جانبه، أوضح شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي أنه سيتم تنفيذ برنامج مكثف لتدريب جنى في المركز قبيل سفرها إلى روسيا.. مؤكدًا أن إدارة المركز توفر الإمكانيات اللازمة لاستعدادات جنى سامر للمشاركة في المسابقة الدولية لصغار الموسيقيين؛ حيث تعتبر مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي تشارك في هذة المسابقة والتي تضم أمهر العازفين في العالم.