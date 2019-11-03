أحدها تسبب في إفلاس منتجه.. أعمال تناولت سيرة خالد بن الوليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشف السيناريست الشاب إسلام حافظ، عن بدء شركة سينرجي العمل في انتاج مسلسل تاريخي جديد عن سيرة خالد بن الوليد. وكتب في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك،: "كان من أهم أحلام حياتي إني ألاقي شركة إنتاج ممكن تتحمس لإنتاج السيرة الذاتية لسيف الله المسلول خالد بن الوليد أو السيرة الذاتية لسيد القوة أحمس قاهر الهكسوس، الحمد لله من فترة طويلة واحد منهم أخد طريقة عشان يطلع للنور ومش هتنازل عن التاني، مسلسل سيف الله، إن شاء الله رمضان ٢٠٢٠، إنتاج سينرچي، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز"."

كانت شركة سينرجي نشرت بيانا، عن المسلسل وصفته بالعمل الأضخم إنتاجاً فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.

وقبل مسلسل شركة سينرجي، نرصد لكم أعمالا درامية تناولت سيرة القائد المسلم خالد بن الوليد:

فيلم خالد بن الوليد

يرصد الفيلم في قالب تاريخي قصة حياة الصحابي خالد بن الوليد والذي لقب بعد دخول الإسلام بسيف الله المسلول منذ أن كان مشركًا في مكة ومحاربته للدعوة الإسلامية، وإسلامه بعد عمرة القضاء، ثم الانتقال لقتال المرتدين الذين كان آخرهم مسيلمة الكذاب، كما يتطرق لمرحلة قتاله للفرس ثم للروم وهزيمتهم في اليرموك ودمشق وحمص.

الفيلم من بطولة وإخراج حسين صدقي، وشارك في بطولته مديحة يسري ومريم فخر الدين وزكي طليمات وعباس فارس وعمر الحريري.

تحمس الفنان حسين صدقي لإنتاج العمل بنفسه، وتم بيع حقوق عرض الفيلم في باكستان ب50 ألف دولار، وكان من المقرر توزيع الفيلم خارجيًا، لكن قرارات التأميم أجهضت الأمر، مما كبد حسين صدقي خسائر مالية كبيرة، وقال الناقد محمود قاسم في كتابه "الفيلم السياسي في مصر"، إن حسين صدقي أعلن إفلاسه بسبب هذا الفيلم.

كان من المقرر أن تشارك الفنانة ماجدة في بطولة الفيلم، لكنها اعتذرت بعدها ببضعة أيام وردت العربون الذي حصلت عليه من حسين صدقي. وبعد يأس حسين صدقي في العثور على ممثلة غير عربية توافق على أداء شخصية ليلى الرومانية، عرض الدور في النهاية على مريم فخر الدين لما تتمتع به من ملامح أوروبية، ووافقت عليه.

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سافر حسين صدقي إلى إيطاليا خصيصًا لعرض المشاركة في بطولة الفيلم على كل من صوفيا لورين وجينا لولو بريجيدا، لكنهما اشترطتا أجورا مرتفعة للغاية وصلت إلى نصف مليون دولار من أجل الموافقة وهو رقم فلكي في هذا التوقيت.

ولأجل الفيلم، شكل حسين صدقي هيئة استشارية تشكلت من الشيخ أحمد الشرباصي، ومحمد عثمان مؤسس المسرح الإسلامي، وكاتب السيناريو حسين حلمي المهندس وعبدالعزيز سلام.

ونجا الفيلم من واقعة حرق أصول أفلام حسين صدقي الشهيرة بسبب وجود النسخ الأصلية من الفيلم في معامل دينهام بالعاصمة البريطانية لندن. وكان أول فيلم مصري يستخدم نظام stereophonic في هندسة شريط الصوت.

فيلم خالد بن الوليد

مسلسل خالد ابن الوليد (1974)

مسلسل تونسي من تأليف محمد العروسي المطوي وعبد الكريم المراق، وعبد الرزاق الحمامي. لكن البيانات المتوفرة عن المسلسل شحيحة للغاية ولا توجد منه نسخة على شبكة الإنترنت.

مسلسل خالد بن الوليد (2006)

مسلسل سوري من بطولة باسم ياخور، والذي جسد شخصية خالد بن الوليد، وشاركه البطولة سوزان نجم الدين وتيسير إدريس وخالد أمين وزيناتي قدسية وفهد العبدالمحسن، من تأليف عبدالكريم ناصيف، وإخراج محمد عزيزية، ومن إنتاج شركة المها للإنتاج الفني.

مسلسل خالد بن الوليد من بطولة باسم ياخور