ديانا حداد بصحبة النجوم: "سيلفي تاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بعدد من نجوم لبنان، في حفل أحيته بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهرت "ديانا" في الصورة بصحبة الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نجوى كرم، والفنان ملحم زين.

وعلقت: "سيلفي تاريخي، الشكر للفنانة نجوى كرم على فكرة الصورة السيلفي، وتسلم إيديك الفنان عاصي الحلاني على الصورة، وتحية محبة للريس ملحم زين، ليلة بيروت في موسم الرياض".

وأحيا عدد من نجوم لبنان، حفلا غنائيا بعنوان "ليلة بيروت"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.