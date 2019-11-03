محمد عادل إمام يعلق على أحد مشاهده في لص بغداد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد عادل إمام، عن مشهد صعب، صوره في فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد"، المقرر طرحه في دور العرض في يناير 2020.

ونشر "إمام" صورة له وهو طائر في الجو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "كان دايمًا شاغلني لو حنقدر نعمل مشهد زي ده في يوم من الأيام .. بس شكلنا كده عرفنا نعملها.. أفلامي كلها في حتة.. والمشهد ده في حتة تانية بعيدة .. لص بغداد".

"لص بغداد"، فيلم كوميدي أكشن، من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل.