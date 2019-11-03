هنيدي يدخل على خط "مواجهة إليسا وأفيخاي أدرعي" ويسخر من متحدث الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

عاد الجدل بين الفنانة اليسا والمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي من جديد، بعد قيامه بنشر فيديو عبر تويتر يعزف فيه أغنيتها الشهيرة "بتمون"، في محاولة منه لإقناعها برفع "البلوك" عن حسابه، وبهذه الطريقة حاول أن يصالحها ويهنئها على عيد ميلادها الـ 47 .

وردت إليسا، على ما فعله "أفيخاي" عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "محتل.. وقح، نفس الجواب"، وهو نفس الرد الذي وجهته له من قبل عندما حاول "أفيخاي" مداعبتها على إحدى تغريداتها بشأن القضية الفلسطينية .

وعلق محمد هنيدي، على هذ الجدل بين إليسا وأفيخاي، قائلاً: "بكرة هيقولك بتمون في الأصل من ألحانه".

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا على مسرح "أوليمبيا" فى باريس، وهو الحفل الاول لها بعد قرارها اعتزال الغناء.