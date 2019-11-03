هل يحصل الأهلي على النجمة التاسعة؟.. نبيل الحلفاوي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على أحد متابعيه سأله عن توقعه لحصول الأهلي على البطولة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي في رده: "إن شاء الله.. وخاصة إن عاد إلى ما أمتعنا به قبل فترة التوقف".

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يُذكر أن النادي الأهلي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 مرات، كان آخرها في عام 2013، ووصل إلى النهائي في نسختي 2017 و2018 لكنه خسر أمام الوداد الرياضي والترجي التونسي على التوالي ، فيما خرج بهزيمة ثقيلة أمام صن دوانز الجنوب أفريقي بعد أن خسر بخماسبة في جنوب أفريقيا وفاز 1-0 في مصر.

ووقع الأهلي في دور المجموعات لنسخة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام مع "النجم الساحلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي".