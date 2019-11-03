فيديو|لهذا السبب ارتدت هنادي مهنا فستان الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفانة هنادي مهنا، ظهرت فيه بفستان الزفاف.

وحضرت الفنانة هنادي مهنى عرض أزياء "‏‎ Winter Fashion Show‏" والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة.‏

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وظهرت مهنى بفستان زفاف أنيق من اللون الأبيض، من مجموعة مصمم الأزياء أحمد حافظ.

وحضر العرض عدد من نجوم الفن منهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة أمل رزق، وقدمت الفنانة رنا سماحة بعض من ‏أغانيها خلال الجزء الأول من العرض، كما شاركت الفنانة كارمن سليمان في العرض بتقديم عدد من أغانيها.‏

يذكر أن هنادي هاني مهنا، شاركت في موسم رمضان الماضي بـ 3 مسلسلات، هي "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، ومسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وهالة صدقي، ومسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وماجد المصري، ومنى عبدالغني.