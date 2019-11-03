من التعارف للإيقاف.. القصة الكاملة لأزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قررت نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هاني شاكر، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، موضحة أن التحقيقات التي تمت أثبتت قيام المنتجة بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها بالتعاقد، وإخلال الشرنوبي إخلالًا جسيما بالعقد.

وأكدت النقابة في بيان لها أن النزاع بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وفي ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، خلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.

ونرصد لكم في هذا التقرير كيف بدأت علاقة الشرنوبي وسارة الطباخ من التعارف للايقاف.

التعارف

قالت المنتجة سارة الطباخ إنها كانت تشاهد برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، وكان محمد الشرنوبي ضيفًا على البرنامج، مشيرة أن الشرنوبي لفت نظرها أثناء تكريمه عن آدائه في دراما رمضان.

وأضافت سارة الطباخ خلال حديثها لبرنامج "صاحبة السعادة" على هامش فاعلية أقامتها إسعاد يونس للإحتفال بألبوم الشرنوبي "فصول السنة الأربعة" أنها أعجبت بصوت الشرنوبي وقابلته بعد فترة وأقنعته بالغناء، وبعدها اتفقا على العمل سويا.

وتابعت سارة الطباخ أن الألبوم تم العمل عليه لمدة سنة كاملة وأن موهبة محمد كممثل شاملة جميع أنواع التمثيل كوميدي ودراما وحتى استعراضي، وألبوم الفصول الأربعة يقدم الشرنوبي فيه نفسه كمطرب شامل.

الألبوم

تعاون الشرنوبي مع شركة "إيرث برودكشن" للمنتجة سارة الطباخ على إنتاج أول ألبومات الشرنوبي "زي الفصول الأربعة"، وطرح الشرنوبي الألبوم عبر قناة "إيرث برودكشن" الرسمية بموقع "يوتيوب".

الخطوبة

نشرت المنتجة سارة الطباخ، في 13 يونيو الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو للفنان محمد الشرنوبي، وهو يتقدم لخطبتها من عائلتها.

وظهر "الشرنوبي" في الفيديو، وهو يقول: "يا عمي أنا بطلب إيد سارة من حضرتك"، ليرد والدها بالموافقة، فيما ظهر باقي أفراد عائلتها، وهم يباركون الخطبة داخل منزلهم.

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الانفصال

بعدها بأقل من شهر، ترددت الأنباء حول انفصال الشرنوبي عن سارة الطباخ لكن كلاهما لم يعلن شيء، ثم حذف كلا منهما صوره مع الآخر من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

الأزمة

أعلن الفنان الشاب محمد الشرنوبي في 21 يوليو الماضي، لأول مرة عن وجود أزمة حقيقية قد تعطله عن السير قُدمًا في مشواره الفني، بسبب عقد الاحتكار الذي وقّعه مع المنتجة سارة الطباخ والتي جمعته بها خطبة قصيرة الأمد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وجاء في بيان الشرنوبي عدة نقاط، هي:

1. بموجب العقد الذي وقعه مع المنتجة سارة الطباخ، تظل شركتها تحتكر إدارة أعماله لمدة 10 سنوات، مر منها أقل من عامين، إذ أشار في بيانه أن العقد تم توقيعه بتاريخ لقائهم الأول تقريبًا سبتمبر 2017.

2. في حال رغبته في فسخ التعاقد، سيدفع مبلغ 600 ألف دولار شرطا جزائيا.

3. لا يحق للشرنوبي التعاقد على أي عمل فني على مستوى التمثيل أو الغناء إلا من خلال شركة سارة الطباخ، إذ أوضح أنه لا يملك حق الإمضاء وفقًا للعقد.

كان الشرنوبي أكد أنه منذ انفصاله وهو يتعرض لهجوم شخصي غير مبرر، وأن الخلافات دبت بينهما، فسارة باتت تتعامل معه بشكل أشرس، حسب وصفه، وتسببت في مشاكل كبيرة بينه وبين أهله وأصدقائه المقربين، وكذلك بدأ البعض في الوسط الفني يتجنبه لمجرد أنها تتولى إدارة أعماله، وفقًا لتعبيره.

أزمة فيلم "شريط 6"

وقع الفنان الشرنوبي مع المنتج أحمد عبد الباسط، على بطولة فيلم "شريط 6"، بعدها اعتذر الشرنوبي عن الفيلم، بسبب خلافات بينه وبين خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ التي تتولى إدارة أعماله.

سارة الطباخ قالت إن سبب اعتذار الشرنوبي عن الفيلم، هو تعاقده مع المنتج أحمد عبد الباسط دون الرجوع إليها، ولكن الشرنوبي نفي هذا، وقال المنتج أحمد عبد الباسط إن كل ما قالته سارة الطباخ عاري من الصحة، وأنه سيصدر بيانا يشرح فيه كل ملابسات القصة، إلا أن البيان لم يصدر حتى الآن.

وكانت المنتجة سارة الطباخ مالكة شركة إيرث برودكشن، وجهت بيانًا تحذيريًا لشركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، وشددت على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه في أي عمل، بسبب الخلافات ببينهما، وفسخ الشرنوبي للتعاقد.

الإيقاف

صدر بيان من نقابة المهن الموسيقية، اليوم، بإيقاف محمد الشرنوبي عن الغناء، لحين حل نزاعه مع المنتجة سارة الطباخ، وأن التحقيقات التي تمت في النقابة، أثبتت قيام المنتجة سارة الطباخ بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها بالتعاقد، وإخلال الشرنوبي إخلالًا جسيما بالعقد.