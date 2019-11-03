تراند اليوم : فنانة شهيرة.. لم تكن تعلم أنها مسلمة والشعراوي علمها كيف تصلي...

قبل 5 سنوات من الآن، رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية مريم فخر الدين في عام 2014، عن عمر يناهز 81 عاما، ولكن هناك العديد من المعلومات المثيرة حول هذه الفنانة.

حيث كشفت الفنانة، في أحد حواراتها أنها اكتشفت أنها مسلمة في سن كبيرة، خاصة أن والدتها غير المصرية ألحقتها بالمدرسة الألمانية في مصر ولم يكونوا على علم بديانتها.

ومن المعلومات المثيرة التي ذكرتها الراحلة، أنها لم تتعلم الصلاة إلا في سن الخمسين، حين كانت تقوم بتصوير أحد الأعمال الدرامية وكان من المفترض أن تقرأ في أحد المشاهد سورة "الفاتحة"، لذا فقد قام القائمون على العمل بكتابتها لها.

وتابعت أنها حفظتها عن ظهر قلب، وفي إحدى الليالي قامت بالاستيقاظ أثناء صلاة الفجر، واتصلت تليفونيًا بالفنانة شادية لتعلمها كيفية الصلاة، وفي صباح اليوم التالي فوجئت بالشيخ محمد متولي الشعراوي يهاتفها تليفونيًا ويعلمها الصلاة، بالإضافة إلى كيفية الوضوء.