تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة "الحجاب" ترقص بالهوت شورت على أنغام الموسيقي...

بهوت شورت وبلوزه بيضاء، نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهى ترقص على أنغام الموسيقي.وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة : "الخوف والشك والقلق من المجهول وبكرة اللي ممكن يبقى أحلى دافع لقتل أيام أحلي .. متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها ويمكن مش موجودة اصلًا .. خلوا التفائل سمة في حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها مش حتندموا أبدًا".

يذكر أن الفنانة اختفت سنوات عن الأضواء بعد ارتدائها الحجاب وتركها للفن ولكنها عادت مرة أخري للتمثيل.

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