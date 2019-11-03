بالفيديو: دانة طويرش تشن هجوماً على منتقدي شكل جسمها

شنت الفاشينيستا دانة طويرش هجوماً حاسماً على منتقدي شكل جسمها بعد انجابها طفلها الاول، مؤكدة أنها ام تتمكن من المثابرة على الريجيم بشكل جدي بسبب التزامها بالشغل.
وانتقدت من يطلب منها تعديل شكل جسمها، مؤكدة ان هذا الامر يحتاج إلى تفرغ كامل منها ومدرب خاص لمتابعتها وهي لا تمتلك الوقت لذلك بسبب التزامها بالشغل وارتباطها بالكثير من الاعمال بعد انجابها.
واكدت انها نجحت في خسارة بعض الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال فترة الحمل من خلال منع نفسها عن بعض المأكولات والمشروبات الغازية ومراقبة كمية الاكل، مشددة على انها لم تجري اي جراحة او شفط او تجميل كما يشيع البعض.
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