فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة، جمهورها بوصلة رقص مثيرة وهي ترتدي “هوت شورت”، برغم أنها كانت ترتدي النقاب ومعتزلة الفن. ونشرت شيحة مقطع فيديو عبر حسابها ”بإنستغرام“ ظهرت فيه بإطلالة جريئة، وتتراقص على أنغام معزوفة هادئة. وعلقت حلا شيحة على مقطع الفيديو الذي نشرته بالقول إن ”الخوف والشك والقلق من المجهول وبكره اللي ممكن يبقي أحلى دافع لقتل أيام أحلى“.

وأضافت: ”متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها وهي مش موجودة أصلاً، خلوا التفاؤل سمة حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة وأكيد بعدها مش هتندموا أبدًا“.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلع النقاب.. شاهد: الفنانة الشهيرة حلا شيحة تفاجئ الجميع بوصلة رقص بالهوت شورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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