صور.. كارمن سليمان تتأق بـ "نيو لوك" ساحر

تألقت الفنانة كارمن سليمان بنيو لوك ساحر، حيث نشرت صور إطلالتها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت كارمن من خلالها مرتدية فستان سوريه باللون شرشيري. Advertisements وجاءت تلك الإطلالة ضمن الحفل الغنائي لإحدى عروض الأزياء الشتوية، كما قدمت كارمن من خلال الإحتفالية باقة كبيرة من أغنياتها التى اشتهرت بها منذ دخولها الساحة الفنية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس. قدمت كارمن من خلال الإحتفالية باقة كبيرة من أغنياتها التى اشتهرت بها منذ دخولها الساحة الفنية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس. ومن ناحية آخرى تستعد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم الأثنين الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28. سليمان لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم الأثنين الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28.

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