غدا.. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41 في مؤتمر صحفي

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشر من ظهر غدا الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2019، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي.

المؤتمر يقام في قاعة كليوباترا بفندق انتركونتيننتال سميراميس، بحضور اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.

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تكشف إدارة المهرجان، خلال المؤتمر، عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 من 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41، وخلال الفترة من 21 الى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة

السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

كان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن أيضا عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج المصري الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، كما أعلن عن منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.