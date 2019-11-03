محمد حفظى: «احكيلى» يعكس اهتمامنا بترسيخ السينما الوثائقية

يعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن اختيار الفيلم الوثائقى المصرى «احكيلي» إخراج ماريان خورى، للمشاركة فى المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتى تقام فى الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالى بدار الأوبرا المصرية.

فيلم «احكيلي» يرصد رحلة شخصية -انسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التى يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان فى مجال السينما، «الأم» هى مخرجة الفيلم ماريان خورى، و«الابنة» هى ابنتها «سارة» التى تدرس السينما فى كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد ارشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص فى عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات افراد العائلة التى ظهرت فى أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة فى مسرح الحياة.

عن الاختيار، قال محمد حفظى رئيس المهرجان، إنه لا يتذكر آخر مرة شارك

فيلم وثائقى مصرى فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وربما تكون واقعة لم تحدث من قبل، مؤكدا على أن هذا القرار يعكس إعجاب المهرجان بفيلم «احكيلي» للمخرجة ماريان خورى، كما يعكس الاهتمام أيضا بالسينما الوثائقية التى لم يكن لديها تمثيلا كافيا على مدار السنوات الماضية.

من جانبها تقول ماريان خورى، إنها فخورة جدا باختيار فيلمها «احكيلي» للمشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى، مؤكدة على أن عرضه لجمهور «القاهرة»، هو أكبر جائزة يمكن أن تحصل عليها من المهرجان.

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توضح «خوري»: «رغم سعادتى الكبيرة بمشاركة فيلمى بالمسابقة الرسمية لمهرجان ادفا المتخصص فى السينما التسجيلية، نوفمبر الحالى، إلا أن سعادتى كبيرة جدا بالمشاركة فى مسابقة مهرجان القاهرة، لأننى شخصيا مهتمة بشكل أساسى أن يشاهد الفيلم جمهور بلدى، كما أن مهرجان القاهرة سيصنع للفيلم الانطلاقة التى يستحقها».

وكشفت خورى، أنها تعمدت أن

تتولى بنفسها عملية إنتاج «احكيلي»، لشعورها أنه فيلم خاص جدا، ويجب أن تكون مسؤولة عنه بالكامل، وليس لأحد غيرها سلطة عليه، مشيرة إلى أن ذلك منحها حرية أكبر، خاصة أن التجربة تعتمد على أرشيف كبير للعائلة يمتد لحوالى 100 سنة، من صور وفيديوهات وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، وتسجيلات أخرى للمخرج يوسف شاهين مع والدته قام بتسجيلها بنفسه، كما أن أحداثه تتنقل بين المدن التى ارتبطت بها العائلة وهي: الإسكندرية والقاهرة وصولًا لباريس ولندن وهافانا.

تتابع مخرجة «احكيلي» حديثها عن الفيلم قائلة: «اخترت قصة سردية ولدت من مشاهد أرشيفية تتمثل فى حوار يجمعنى بابنتى، عن الحياة، الموت، الهُوية، السينما، أحلامنا والحب. نواجه الأسرار و الآلام، ومن خلال استكشاف هذه الأسئلة الوجودية والعاطفية، نغوص فى تاريخ عائلتنا، هويتنا وجذورنا الجغرافية».

يذكر أن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، تضم هذا العام 15 فيلما، منها ثلاثة أفلام فى عرضها العالمى الأول هى (زافيرا) من رومانيا، إخراج أندرى جروزنيتسكى، وفيلم(الحدود) من كولومبيا، إخراج ديفيد ديفيد، وفيلم (بين السماء والأرض) إنتاج فلسطينى أردنى، إخراج نجوى نجار، كما يُعرض فى نفس المسابقة فيلمان فى عرضهما الدولى الأول هما (الرجل الودود) من البرازيل، إخراج إيبرى كارفالو، وفيلم (الحائط الرابع) من الصين، إخراج جانج تشونج وجانج بو.