بين بحرين.. تجسيد الواقع بشكل مختلف

يعرض حاليًا بدور العرض المختلفة الفيلم الروائى بين بحرين تأليف مريم نعوم سيناريو وحوار أمانى التونسى انتاج اكسيرا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومى للمرأة بطولة فاطمة عادل ونزار حبيل ويارا جبران ومحمود فارس ولبنى ونسى وحسن عبدالله وعارفة عبدالرسول اخراج ونس طلبة واقيم عرض خاص للفيلم الاسبوع الماضى بإحدى دور العرض بالزمالك.

يجسد الفيلم بشكل واقعى للغاية قضية ختان الاناث بإحدى المناطق الشعبية بحى الوارق بالقاهرة من خلال أسرة بسيطة مكونة من أب وأم وفتاتين

احداهما في العاشرة من عمرها يقرر والدها وبدون علم الأم أن يجرى لها عملية ختان على يد شخص جاهل وتموت القناة اثر هذه العملية، يشعر الأب بالحسرة والندم وتنهار الأم وتقرر ترك المنزل والابتعاد عن الزوج الذى تسبب بشكل مباشر فى موت ابنته . المنطقة بالكامل كانت تعانى من جهل شديد حتى إمام المسجد كان قدوة سيئة حتى تم استبداله فى نهاية الفيلم بشاب متعلم وهو الفنان الشاب حسن عبدالله الذى أدى الدور بامتياز وأرادت المؤلفة أن تعطى طاقة أمل عن طريق امام المسجد الجديد.

الفنانة فاطمة عمارة والفنان محمود فاسى اديا دور الزوج والزوجة بشكل واقعى تمامًا أما الطفلة يارا جبران أقنعت كل من شاهد الفيلم بالمأساة التى تعرضت لها.

هذا الفيلم ينتمى للسينما شديدة الواقعية ونجح الفيلم فى تقديم صورة حقيقية لمواطنين يعيشون على اطراف العاصمة بصورة بعيدة تمامًا عن الحياة الحضارية وهذا النوع من الافلام يحتاجه المجتمع بشدة حتى يدرك الجميع واقع حياة فئة من الشعب المصرى. والحكومة المصرية حاليًا بدأت بالفعل القضاء على العشوائيات ومقاومة الجهل والمرض بصورة أكثر واقعية.