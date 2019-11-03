بالفيديو.. شاهيناز ترد على الموسيقار حلمي بكر بعد هجومه عليها

قالت الفنانة شاهيناز إن الموسيقار حلمى بكر دائم الهجوم عليها دون سبب مبرر، مشيرة إلى أنها لم تلتق به سوى مرة واحدة بمبنى الإذاعة والتليفزيون، ولكنه لم يقم بالتلحين لها أو التعاون معها فىعمل فنى من قبل.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "ميجا ستار" على شاشة المحور، أنه لا بعنيها رأيه سواء بالمدح أو بالذم، مشيرة إلى أنه لولا موهبتها الفنية فى الغناء التى منحها الله إياها لم يكن ليقبل بها أثناء توليه عضوية لجنة التحكيم ببرنامج "ستار ميكر"، ولا يوجد فضل له عليها.
يذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.
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