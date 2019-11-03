هذا الشهر.. فيروس يحتفل مع جمهوره بميتاليكا في درب 1718

يحتفل باند فيروس مع جمهوره يوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، على مسرح درب 1718. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر تذكرة 107 جنيهات. كما يقدم باند فيروس من خلاله أغاني الفرقة العالمية "ميتاليكا". Advertisements يذكر أن فيروس باند تأسس في عام 1992، تأسس على يد مصطفى ميتو، وتامر يونس "جيتاريست"، ثم انضم عمرو مدحت "مغني الفرقة"، وباتريك خليل "الدرامرز".

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