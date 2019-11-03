أسما شريف منير ترد على منتقديها بآيات قرآنية

ردت الإعلامية والفنانة أسما شريف منير على مهاجميها بأسلوب متدين، حيث نشرت صورة تحمل حكمة وهي: "الناس ينسون كل ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك..والله يمحو كل ماضيك السيئ مقابل توبة صادقة منك".

وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ".

ثم استعانت بآية من القرآن الكريم وهي: "وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ

مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ".

ويرجع هذا بسبب أزمة بينها وبين متابعيها، عندما نشرت الإعلامية أسما شريف منير منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلة:

"صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

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ليرد إحدى متابعيها قائلًا: "طلعي دروس الشيخ الشعراوي من you tube مفيش أحسن منه فعلًا".

لترد عليه الإعلامية أسما قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي معرفش يستوعبه.. حقيقي استغربت".

لتبدأ من هنا الأزمة، وتنتشر عبر مواقع السوشيال ميديا حتي تصل إلى وسائل الإعلام.