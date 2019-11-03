ميرنا وليد - بيروت - خلال مشاركته بانتفاضة الشعب في الثورة تعرض الممثل اللبناني ​بيتر سمعان​ للاعتداء الجسدي عليه وتحدث بيتر عن تفاصيل الحادثة ورسالته للناس في حديث خاص مع موقع الخليج 365 وقال: " ما حصل هو يوم كلمة رئيس الجمهورية اثناء اعتصامنا على جسر الرينغ قوات مكافحة الشغب استخدمت عدد من قوى الامن وطوقونا وارتأيت مع مجموعة من الاشخاص ان نقوم بتحركين ليلتها وبأن نسكر الطريق قرب كنيسة مارمارون ولم ننشرها كي لا يتم التسريب من قبل المدسوسين. الدرك قربوا علينا وصاروا يحملوني ويشحشطوني وانا ارفض ان اقوم عن الارض. وبفضل تضامننا انا والشباب والصبايا خرقنا الجميع .

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-بيتر سمعان يروي قصة تعرضه للضرب في التظاهرة ويفضح تفاصيل ما حدث‎خاص الفن- ميسون أبو أسعد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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