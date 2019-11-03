تراند اليوم : عروسة زي القمر .. شاهد هنادي مهنا بفستان الزفاف-فيديو

حضرت الفنانة هنادي مهنى عرض أزياء “ Winter Fashion Show” والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ظهرت مهنى بفستان زفاف أنيق من اللون الأبيض، من مجموعة مصم الأزياء أحمد حافظ، وضم العرض عددًا من مصممي الأزياء، منهم ميريام سليمان، إنجي نبيل، رشا سليم، ديما خضير، أميرة قزامل.
حضر العرض عدد من نجوم الفن منهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة أمل رزق، وقدمت الفنانة رنا سماحة بعض من أغانيها خلال الجزء الأول من العرض، كما شاركت الفنانة كارمن سليمان في العرض بتقديم عدد من أغانيها.
جدير بالذكر أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مع ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي”.
كما شاركت هنادي مهنا، أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “زلزال”، من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، منى عبد الغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.