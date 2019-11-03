بالمستندات.. "الموسيقيين المصرية" توقف محمد الشرنوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.

وكانت سارة الطباخ قد تقدمت للنقابة بشكوى ضد الشرنوبي منذ عدة أشهر، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، والمستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت إلى قرار إيقاف المطرب لحين حل النزاع ودياً أو قضائياً.

تعاون الشرنوبي مع سارة الطباخ كمنتجة مرة واحدة فقط، إذ قامت بإنتاج ألبومه الوحيد "زي الفصول الأربعة"، وبعد ذلك تم الإعلان عن خطبتهما، لكن حدث خلاف بينها، وانتهت العلاقة الشخصية.

ويشارك الشرنوبي في الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذى انطلقت فعالياته، الجمعة، ويقام حفله في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بمسرح أوبرا القاهرة.

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