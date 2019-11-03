تامر حسني ومحمد رمضان في صُدفة غريبة على "إنستغرام".. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جمعتْ صدفةٌ غريبةٌ الثنائي المصري المطرب تامر حسني والفنان محمد رمضان، حيث نشر كل منهما مقطع فيديو وصورةً أرادا من خلالهما توضيح قصة كفاحهما ومدى معاناتهما مع الفقر في بداية حياتهما وذلك عبر حساباتهما الشخصية على "إنستغرام".

البداية كانت عند تامر حسني الذي أعاد نشر جزء من لقاء سابق له مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، تحدّث خلاله عن معاناته في بداية حياته في كل المجالات التي سعى للوصول إليها أبرزها المجال الرياضي والفني، قائلًا: "2 من الأندية استغنوا عني وروحت أمثل منفعش".

وعلّق تامر على الفيديو قائلًا: "بصراحة الكلام دا مهم أوي وعن تجربة ونفسي يوصلكم عشان كدا لما شوفت حد محترم منزله وحاطت عليه موسيقا مسلسل آدم عجبني جدًا وحبيت انكم تشوفوه تاني وتسمعوه كويس جدًا جايز المعنى اللي فيه يوصلكم أكتر وجايز يكون فيكوا ناس مشافوش اللقاء دا قبل كدا".

بعدها بدقائق نشر رمضان صورةً له أثناء انتظاره لسيارته "الرولز رويس"، وعلّق عليها ‏قائلًا: "وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو ‏بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي".

وأردف: "النهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش ‏بضحك زي زمان، بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار دلوقتي طبعًا، ربنا يديمها نعمة".

وتُعد هذه الصدفة ليست الأولى التي جمعت تامر ورمضان فقد سبق وأن ارتدى تامر تي شيرت سبق وأن ارتداه محمد رمضان في أغنية "نامبر وان"، وذلك أثناء احتفال نجم الجيل بتحقيق فيلمه الأخير "البدلة" أعلى إيرادات في موسم عيد الفطر، على حساب فيلم "الديزل" لرمضان.

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ومنذ أيام، تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه محمد رمضان برفقة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، إضافةً إلى مصممة الأزياء بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، وهم يرقصون على أنغام أغنية "إنساي" لرمضان والفنان المغربي سعد لمجرد.

وينتظرُ تامر حسني عرض فيلمه "الفلوس"، الذي يشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسي صلاح بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع، وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

أمّا محمد رمضان فقد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "السلطان" التي صوّرها بمراكش في المغرب، ومن ‏إخراج ‏حسام الحسيني في خامس تعاون بينه وبين رمضان‎.‎

ويبدأ محمد رمضان التحضير لمسلسله الجديد "البرنس" لرمضان 2020‏‎‎، الذي يتعاون فيه مع ‏المخرج محمد سامي، والذي يتولّى تأليفه أيضًا.‎‏