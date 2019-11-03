شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو بطل اول فيديو ترويجى لـ مسلسل Hunters والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة أمازون أول فيديو ترويجى لـ مسلسلها الجديد Hunters، الذى من المقرر أن يبدأ عرضه خلال عام 2020 القادم، دون الكشف عن موعد محدد بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

تتبع السلسلة الجديدة مجموعة متنوعة من الصيادين النازيين الذين يعيشون في مدينة نيويورك عام 1977.

وفى المسلسل يكتشف الصيادون أن المئات من كبار المسؤولين النازيين يعيشون بينهم ويتآمرون لإنشاء رايخ رابع في الولايات المتحدة.

مسلسل Hunters من بطولة آل باتشينو ولوجان ليرمان، وجريكا هينتون، وجوش رادنور، وكيت مولفاني، تيفاني بون، جريج أوستن، لويس أوزاوا تشانجشين، كارول كين، ساول روبينيك، ديلان بيكر ولينا أولين.

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كما قررت شبكة قنوات أمازون تجديد مسلسل الدراما Modern Love لموسم ثاني جديد يطرح خلال منتصف عام 2020 عبر الشبكة في 10 حلقات، ويأتي قرار التجديد لموسم ثاني بعد مرور أسبوع من طرح أولى حلقات الموسم الأول عبر الشبكة وتحقيقه نجاح كبير عبر الشبكة.

ويسرد مسلسل Modern Love قصص الحب المختلفة من المعقدة والجميلة بين اثنين من العشاق، وسرعان ما يواجهون المشاكل الطبيعية، ومع كل حلقة جديدة تدور قصة مختلفة بين الثنائي والتي تستند في بعض الأحيان إلى المشاكل الشائعة بين العشاق.