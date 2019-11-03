شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: بقيت مهموم ومش بضحك زى زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان صورة له من خلال حسابه على فيس بوك، وعلق عليها قائلا: "وانا رايح المدرسة زمان أيام الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة والشنطة على ضهري مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري، لكن كنت مبسوط وبهزر وبضحك من كل قلبي، وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان .. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) ربنا يديمها نعمة ".





آخر أعمال محمد رمضان كان طرحه كليب " السلطان"، و الذي تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب ومن من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

و على جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حالياً على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

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