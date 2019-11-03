شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. عروض نادى السينما المستقلة بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستانف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، في السابعة مساء السبت القادم الموافق ٩ نوفمبر بسينما الهناجر . ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات النادي عرض كل من الفيلم الروائي القصير"سيفان" للمخرج "سيف يوسف" والفيلم الروائي القصير"سر السلام" للمخرج "امجد فوزي" Advertisements والفيلم التسجيلي "امير البهجة" للمخرج "حسين بكر" وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى"أحمد النبوى"لمناقشة الافلام مع الجمهور. يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب السبت الثاني من كل شهر.

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