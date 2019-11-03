شكرا لقرائتكم خبر عن احمد سعد.. يا مدلع يتخطى الـ 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب المطرب احمد سعد "يا مدلع" على يوتيوب، أكثر من 4 ملايين مشاهدة وهو من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.

الكليب تم تصويره فى النمسا فى مدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت، واستغرق فى تصويره يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.

أغنية "يا مدلع" هى إحدى أغنيات ألبوم احمد سعد الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.. ويقول مطلع الأغنية: يا مدلع يا مدلع يا سايبنى فى نار قلبى مولع، طب كلمة بس يا أبو الكلام خالص ده أنت اللى من الآخر يا واد خالص، ريحنى قول يا ابن الحلال حاجة ده أنا فيك وقعت وقلبي مش خالص.

من جانب آخر كشف الفنان احمد سعد عن تطورات جديدة في قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طلقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس ثلاث سنوات، حيث كتبت سمية شيكا له بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

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واكد احمد سعد عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام":"برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية".

وأضاف سعد: "تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون".