شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطرح دويتو جديد مع المغربى فريد غنام 15 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما رزقت بثالث مولود لها، تستعد المطربة مي كساب بمشاركة المطرب المغربي فريد غنام لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم " ببساطة " ضمن أغاني ألبومها الجديد يحمل اسم "أنا لسه هنا".

والأغنية من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، ويقوم بإخراج كليب المخرج المغربي ياسين الزاوي، ومن المقرر أن يتم طرحه يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر المقبل، متمنية أن ينال الكليب إعجاب الجمهور بعد طرحه، كما أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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وطرحت مى كساب مؤخرا أغنية "البٌنية"، على طريقة الفيديو كليب عبر"يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا.