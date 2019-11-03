شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Coldplay يبهر عشاقه ويقدم أغنيتين جديدتين فى "SNL" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق الروك الشهير Coldplay لمسرح "SNL" وذلك للمرة السادسة ليقدم عدد من الأعمال الغنائية المميزة بالحلقة.

أبهر العالم فريق Coldplay المكون من المغنى الرئيسى كريس مارتن وعازف الجيتار أي بيريمان وعازف الجيتار الرئيسي جوني بوكلاند وعازف الدرامز ويل تشامبيون، حيث أشد الكثير من الحضور بالفريق وأكدوا أنه استطاع أن يهز مسرح "Saturday Night Live".

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بدأ الفريق الشهير بتقديم واحدة من أحدث أعماله الفنية وهى أغنية "Orphans" التى حققت نجاحًا كبيرًا فور إطلاقها، كما قدم الفريق الشهير أغنية "Everyday Life".

يذكر أن فريق Coldplay قرر أن يطلق البومه الجديد Everyday Life، فى 22 نوفمبر المقبل .