تراند اليوم : بإجر يوم تدخل السينما لمدة ساعتين

الجمهور المصري صاحب احساس فني راقي و عالي الجودة ودائما ما يرغب في متابعة جديد السينما المصرية من احدث الاعمال الي اخرها بل اصبحت سينما هوليود هيا رغبة للجمهور و حالة لمتابعة ابرز اعمال نجوم العالم .

ومع ملاحظة ان اقل سعر لتذكرة السينما حاليا 60 جنيه في سينمات المولات مع معرفة ان الحد الادني للإجور 2000 جنيه فان يوم واحد عمل = تذكرة سينما لمدة ساعتين .

وفي التقرير التالي نرصد لكم ابرز اسعار اسعار تذاكر السينما من الاعلي للاقل .

– سينما سيتي ستارز

– صباحا 60 مساء 80

– سينما صن سيتي

– صباحا 60 مساء 80

– سينما أمريكانا بلازا

ومقرها، الشيخ زايد، مول أمريكانا بلازا، وسعر التذكرة “حفلة 10 صباحا و 1 ظهرا” 60 جنيها.

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– سينما زاوية

ومقرها 15 عماد الدين، وسط البلد، وسعر التذكرة بكل الحفلات 60 جنيها.

– سينما جالكسي

ومقرها شارع عبد العزيز آل سعود، المنيل، وسعر التذكرة 60 جنيها.

– سينما مترو

والكائنة في 35 شارع طلعت حرب، وسعر التذكرة 60 جنيها،

– سينما جولف سيتي

وعنوانها مدخل مدينة العبور، جولف سيتي مول، وسعر التذكرة 60 جنيها لحفلات “10 صباحا، و1 ظهرا”.