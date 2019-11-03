تراند اليوم : بإجر يوم تدخل السينما لمدة ساعتين

الجمهور المصري صاحب احساس فني راقي و عالي الجودة ودائما ما يرغب في متابعة جديد السينما المصرية من احدث الاعمال الي اخرها بل اصبحت سينما هوليود هيا رغبة للجمهور و حالة لمتابعة ابرز اعمال نجوم العالم .
ومع ملاحظة ان اقل سعر لتذكرة السينما حاليا 60 جنيه في سينمات المولات مع معرفة ان الحد الادني للإجور 2000 جنيه فان يوم واحد عمل = تذكرة سينما لمدة ساعتين .
وفي التقرير التالي نرصد لكم ابرز اسعار اسعار تذاكر السينما من الاعلي للاقل .
– سينما سيتي ستارز
– صباحا 60 مساء 80
– سينما صن سيتي
– صباحا 60 مساء 80
– سينما أمريكانا بلازا
ومقرها، الشيخ زايد، مول أمريكانا بلازا، وسعر التذكرة “حفلة 10 صباحا و 1 ظهرا” 60 جنيها.
– سينما زاوية
ومقرها 15 عماد الدين، وسط البلد، وسعر التذكرة بكل الحفلات 60 جنيها.
– سينما جالكسي
ومقرها شارع عبد العزيز آل سعود، المنيل، وسعر التذكرة 60 جنيها.
– سينما مترو
والكائنة في 35 شارع طلعت حرب، وسعر التذكرة 60 جنيها،
– سينما جولف سيتي
وعنوانها مدخل مدينة العبور، جولف سيتي مول، وسعر التذكرة 60 جنيها لحفلات “10 صباحا، و1 ظهرا”.