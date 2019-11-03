تراند اليوم : إدراج أسم محمود ذو الفقار علي مشروع “عاش هنا”

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الفنان محمود ذو الفقار في مشروع “عاش هنا” والذي يهدف إلى الاحتفاء برموز مصر، وحفظها للأجيال القادمة، وعلق التنسيق الحضاري لافتة على منزل محمود ذو الفقار تحمل اسمه وعنوانه 15 ميدان التحرير – القاهرة.

وولد الفنان محمود ذو الفقار بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في 18 فبراير 1914، وحصل على التوجيهية عام 1930، ودرس في كلية فنون تطبيقية قسم التصميمات الزخرفية، وحصل على دبلوم عمارة عام 1935.

عمل مهندسًا بوزارة الأشغال في قسم التصميمات، ثم انتقل للعمل بوزارة الأوقاف، والتقى بالمخرج حسين فوزي الذي رشحه لبطولة فيلم “بياعة التفاح” 1937، أمام الفنانة عزيزة أمير. أخرج وأنتج على مدار مشواره الفني، العديد من الأعمال السينيمائية.

كتب للسينما عدداً من الأفلام منها: “طاقية الإخفا”، “شباب اليوم”، “لا تذكريني”، “امرأة في دوامة”، “ثمن الحب”، وأخرج عدداً كبيراً: مثل “تحيا الستات”، “فتاة من فلسطين”، “بنت الجيران”، “نساء محرمات”، “الأيدي الناعمة”، “المرأة المجهولة”، “الرباط المقدس”، “المراهقة الصغيرة”، و”رجال بلا ملامح”.