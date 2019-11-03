تراند اليوم : صور قديمة تعيد حماده هلال لذكريات دايما دموع

يتواصل الفنان حمادة هلال، مع الجمهور ويشاركهم يومياته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

ومن خلال خاصية القصص القصيرة، عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، شارك هلال، متابعيه بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يصور تفاصيل إحدى الكاميرات القديمة جدًا، معلقًا: “دي الكاميرا اللي صورت بيها ألبوم دايما دموع”.

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يشار إلى أن حمادة هلال، عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل “ابن اصول” مع أيتن عامر، أحمد كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ابوزيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج ‏محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرچي.‏