المدربون السعوديون في حضرة غوارديولا

متابعة بتجــــــــــــرد: كرة القدم السعودية على موعدٍ جديد، مع تجربةٍ مميزة لتطوير أداء المدربين، وصنع جيلٍ جديد لدعم المنتخبات الوطنية.

إذ تعاقد معهد إعداد القادة في الهيئة العامة بالرياضة مع المدرب الإسباني “بيب غوارديولا”، المدير الفني للفريق الإنكليزي مانشستر سيتي.

مُعايشة مع المدرب الإسباني

يتضمن البرنامج مُعايشة للمدربين السعوديين، مع المدرب الإسباني، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات، والمهارات في عالم كرة القدم. كما يُقدم غوارديولا (48 سنة) محاضرات لتوصيل أكبر كم من المعلومات إلى المدربين الوطنيين.

سبق أن درّب غوارديولا فرقاً كبيرة مثل برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

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خوزيه مورينيو سبق غوارديولا

نهاية سبتمبر الماضي، زار المدرب البرتغالي خوزيه مورينيو (56 سنة)، المدير الفني السابق لأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد، السعودية بعد أن تعاقد معه معهد إعداد القاهرة، فقام بإلقاء محاضرات للمدربين السعوديين.

الإيطالي فابيو كابيلو أول المتعاونين

نهاية يوليو الماضي، كان فابيو كابيلو، أول المدربين الكبار الذين شاركوا في البرنامج المميز، الذي أعده معهد إعداد القادة. فقام المدرب الإيطالي (73 سنة) بإلقاء محاضرة متخصصة، أمام المدربين الوطنيين والمهتمين بكرة القدم في الرياض.