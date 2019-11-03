منذر رياحنة يحذر جمهوره.. إليكم ما حدث

متابعة بتجــــــــــرد: قرر الفنان منذر رياحنة تحذير جمهوره من خلال تغريدة أطلقها عبر تويتر أعلن فيها عن سرقة صفحته على فايسبوك، حيث اضطر للإعلان عن ذلك خوفًا من قيام مخترق الصفحة بنشر تصريحات خاطئة على لسانه أو إستغلال الصفحة بأي شكل يؤثر على نجوميته وفنه.

وغرد منذر رياحنة قائلا: “صباح الخير أحبائي، صفحتي الرسمية على فيسبوك مخترقة، جاري التواصل مع إدارة فيسبوك لاسترجاعها، لست مسؤولا عما ينشر عليها حتى إشعار آخر”.

من ناحية أخرى، لم يحسم الفنان منذر رياحنة موقفه من سباق الدراما الرمضاني القادم ، فقد تلقى عدداً من العروض، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأنها، كما تلقى بعض العروض السينمائية ولكنه لم يستقر على الفيلم الذي سيعود من خلاله إلى السينما.