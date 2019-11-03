هكذا دافع أحمد السعدني عن أسما شريف منير.. وهجوم حاد عليه

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال أزمة تصريحات الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، تثير جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تعليق عدد من المشاهير على الأزمة وموقفهم منها.

ورغم اعتذار أسما عن إساءة التعبير عن ما أرادت قوله، ومع التأكيد على أنها تكنُّ كل الاحترام والتقدير للشيخ، إلا أن الانتقادات لا تزال مستمرة، وهو ما رفضه الفنان أحمد السعدني، حيث دافع عنها منتقدًا الهجوم غبر المبرر، رغم أنها لم تفعل شيئاً سوى أنها عبّرت عن رأيها بحرية، على حد قوله.

كتب السعدني عبر حسابه على تويتر: “واحدة قالت مبحبش الشعراوي ومبيعجبنيش كلامه، هو اللي قالته ده حرام يا جماعة؟؟.. هل حب الشعراوي من أصول وثوابت الإسلام؟؟ في ايه يا جماعة كفاية إرهاب فكري حنلاقيها منكم ولا منهم”، مرفقا التدوينة بهاشتاج (أسما شريف منير).

وقوبل السعدني بهجوم حاد من قبل متابعيه مما جعله يحذف التغريدة بعد دقائق معدودة من نشرها.