لأوّل مرّة.. عيسى المرزوق يُغني بالإسبانية

متابعة بتجــــــــرد: يستعد النجم الكويتي عيسى المرزوق لطرح أغنية جديدة تحمل اسم El Mundo على طريقة الفيديو كليب.

ويعمد المرزوق على الترويج للأغنية التي يقدّم من خلالها لأوّل المرّة اللغة الإسبانية، عن طريق نشر مقاطع فيديو من الكليب الخاص بها عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت الفيديوهات التي نشرها المرزوق تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عليها عن حماسهم للأغنية.

تجدر الإشارة إلى أن عيسى المرزوق يعتبر من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلدان الخليجية والعربية.