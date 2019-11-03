دينا ترقص بمهرجان “سيول الدولي” في كوريا

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة المصرية دينا بحفل في كوريا ضمن فعاليات “مهرجان سيول الدولي” للرقص الشرقي. وقدّمت دينا خلال الحفل عدّة رقصات على الأغاني المصرية القديمة والشعبية و أغنية “3 دقات” بمشاركة مجموعة من الراقصات المشاركات فى المهرجان من كافة أنحاء العالم. ونشرت دينا العديد من الفيديوهات من الحفل عبر حسابها على موقع “إنستجرام” للصور والفيديوهات القصيرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها دينا بالرقص في كوريا، فقد أعطت من قبل بعض الورش لتعليم الرقص هناك، وقبل جولتها في كوريا أعطت بعض ورش الرقص في أمريكا بأكتوبر الماضي.

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