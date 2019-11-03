وقف محمد الشرنوبي عن الغناء.. فما مصير حفله بمهرجان الموسيقى العربية؟

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت نقابة المهن الموسيقية ايقاف الفنان المصري محمد الشرنوبي إلى حين حل نزاعه مع المنتجة سارة الطباخ.

ومن المعروف أن نزاعًا كبيرًا بين الشرنوبي والطباخ، كان مطروحًا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت الأخيرة على النجم المحبوب لعدم التزامه في تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما حسب قولها.

ونظرت النقابة في هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما وخلصت النقابة إلي القرار بوقف الشرنوبي إلى حين حل النزاع وديًا أو قضائيًا.

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وبالرغم من وقف الشرنوبي عن الغناء إلا أن هذا القرار لا ينطبق على حفله المقرر إقامته يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ضمن فعاليات “مهرجان الموسيقى العربية” بعد الإتفاق على ذلك بناء على كلام حسام لطفي محامي الشرنوبي.

وفي التفاصيل، فقد تم الاتفاق مع سارة الطباخ للموافقة على غناء الشرنوبي بحفل الموسيقى العربية، لأنه مهرجان يحمل اسم مصر، وأن مصلحة مصر ومكانتها تنهار أمام كل المصالح الخاصة وإن كانت مشروعة.