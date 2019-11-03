كارول سماحة تُنهي جولتها الكندية بنجاح

متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما أطلقت فيلمها “بالصدفة” وكليبها الجديد لأغنية “انشالله”، أنهت النجمة اللبنانية كارول سماحة، جولتها الفنية بكندا بنجاح كبير.
اللقاء الأول لكارول مع الجاليات العربية في كندا كان في تورونتو حيث انتظرها الجمهور بفارغ الصبر. فأطلت، وغنت وأشعلت الأجواء، واختارت لهذه المناسبة فستان ازرق اللون من تصميم زياد نكد تميز بالشك في المنطقة العليا وأضافت له قرط ضخم زاد الاطلالة فخامة.
أما في مونتريال فكانت محطة كارول الثانية بهذه الجولة السريعة، الصورة لم تتبدّل من حيث الحضور الجماهيري، إلّا أن الستايل اختلف قليلًا حيث ارتدت فستانًا من اللون الأسود طويل طغى عليه البلينغ. وطيلة فترة وصلتها الغنائية، أثرت كارول الجمهور الذي ردّد معها كلمات الأغاني حتى ساعات الفجر الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة حازت أيضًا على “شهادة تقدير” في ختام الجولة تقديرًا من الجالية اللبنانية على كل ما قدمته.
على صعيد آخر، تستكمل كارول سماحة نشاطاتها الفنية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة كانكون الساحلية التي تقع في الشمال الشرقي لولاية كوينتانا رو في المكسيك، بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
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