مطالبات بتحليل "DNA" لشبيه مايكل جاكسون للتأكد من هويته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض شبيه مغني البوب الأمريكي الشهير مايكل جاكسون لموقف طريف مؤخرًا، إذ دشن المعجبون حملة لمطالبته بالقيام بتحليل DNA "الحمض النووي" لإثبات أنه ليس المغني الأصلي، بسبب التشابه الكبير بينهما.





ووفقًا لموقع "ديلي ريكورد" الأمريكي، فإن المعجبين كوّنوا نظرية مؤامرة فيما يخص التشابه، تقتضي أن (جاكسون) زيف حادثة وفاته وأصبح يعمل مقلد مشاهير لنفسه، كي يبعد عن الأضواء والشهرة".

ظهر الشبيه "سيرجيو كورتيس" في فيديو قصير مؤخرًا يدعو فيه جمهور المغني بالحضور إلى عرضه الاستعراضي بمدينة هوليوود باتايا في 23 ديسمبر/كانون الأول، لتتوالى بعدها دعاوي المعجبين الذين طالبوه بالقيام بتحليل حمض نووي لإثبات هويته الحقيقية، على أمل أن يثبتوا صدق نظريتهم، فيما رأى آخرون أنه مجرد مقلد ناجح.

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"كورتيس" من مواليد برشلونة، وقد أثار على مدار أعوام ضجة واسعة بسبب الفيديوهات التي يقلد فيها نجم البوب مايكل جاكسون، فضلًا عن حركاته الراقصة وتشابههما الكبير.

رحل مايكل جاكسون عن عالمنا عام 2009، بعد تناول جرعة زائدة من العقاقير الطبية.