بروكلين بيكهام يواعد فتاةً سرًا.. ويُثير قلق والديه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُواعد دنجوان العصر بروكلين بيكهام العديد من الفتيات الحسناوات، ويتنقل بين العلاقات العاطفية كالرّحالة، الذي لا يكفُّ عن السفر والترحال ليبحث عن الحب الحقيقي، ويبدو أنه لم يجده حتى الآن.

بروكلين بيكهام هو نجل المصممة العالمية فيكتوريا بيكهام، ولاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، واشتُهر في الفترة الأخيرة بعلاقاته المتعدّدة المثيرة للجدل، ناهيك عن تصرفاته التي تعرُّضه للانتقادات، وتؤثر على سمعته وسمعة والديه بالتبعية.

كانت آخر علاقة علنية له بالحسناء عارضة الأزياء هنا كروس، لكن هناك تقارير تؤكد علاقته السرية بلوتي موس 21 عامًا، وهي الأخت غير الشقيقة لكيت موس، وأنه على علاقة بثلاث فتيات عقب انفصاله عن هانا كروس.

وتُعد كروس من الفتيات اللاتي أثّرن في بروكلين، وأشاد بعلاقتهما القاصي والداني، ولكنها لم تسلم هي الأخرى من تصرفاته الطائشة، إذ اجتمع الحبيبان ذات مرة لتناول الطعام، فحدثت مشاجرة عنيفة بينهما أدّت إلى صراخ وبكاء شديدين من كروس، لدرجة أن الشرطة تدخّلت لفضّ هذا الاشتباك.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أفاد مصدر مقرّب لصحيفة "ذا صن"، بأن والدي بروكلين فيكتوريا وديفيد بيكهام، قلقان للغاية بشأن ما يفعله نجلهما، وكيف تؤثر هذه العلاقات والنزوات على سمعته، وبخاصة بعد سماع خبر علاقته السرية مع لوتي موس عارضة الأزياء المعروفة.

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نشأت علاقة الصداقة بين بروكلين ولوتي منذ سنوات، وعند سؤال الأخيرة عن نوع العلاقة أوضحت بأنها ليست جدية، لكنها أكدت على أن علاقته بها، بدأت قبل مواعدته وانفصاله عن كروس الصيف الماضي.

لا تُسبّب هذه التصرفات القلق لديفيد وفيكتوريا بيكهام فقط، بل تتسبّب في الإحراج وتعكير صفو العلاقة التي تجمعهما بكيت موس والتي دامت لسنوات.

يُذكر أن بروكلين ارتبط بالعديد من الفتيات، منهن كلوي مروتيز 17 عامًا، والممثلة فيبي تورانس، وكذلك الممثلة الكندية ونجمة السوشيال ميديا ناتالي جانزورن، 21 عامًا، وقد رصد الحبيبان معًا خلال إحدى الحفلات في بيفرلي هيلز.

وشوهد مؤخرًا بصحبة الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز 24 عامًا الأسبوع الماضي، في حفل عشاء في أحد المطاعم الشهيرة بلوس أنجلوس.