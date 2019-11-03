شريف منير لمُهاجمي ابنته أسماء: أشتكيتكم لربنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع الفنان المصري شريف منير عن ابنته الإعلامية وخبيرة التجميل أسماء بعد الهجوم الشرس الذي تعرّضت له على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصفها للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف".

واستعرض منير بعض تعليقات المتابعين الذين هاجموه بسبب ابنته وحديثها عن الشعراوي عبر حسابه الشخصي في فيسبوك وعلّق عليها قائلًا: "تفتكروا لو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة وقرأ ‏دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي، كان هيبقى رأيه إيه؟".

وأضاف: "ملحوظة أنا آسف على الألفاظ ‏النابية اللي أكيد يعاقب عليها القانون، متهيألي مش محتاج أعمل محضر، في مباحث الإنترنت عن الأشخاص ‏المحترمين اللي علقوا، أكيد عندهم علم".‏

وأردف: "ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي، يا ريت كل أب وكل بنت يحطوا ‏نفسهم مكاني أنا وبنتي، محمد ناصر طلع وقال إني مكنتش معترف إن أسما بنتي، ولسة معترف بيها قريب بعد ‏مشاكل بيني وبين والدتها الله يرحمها".‏

واختتم: "إنتم متخيلين الافتراء والخوض في الأعراض وصل لفين؟ محمد ناصر وكل ‏اللي علقوا بالأذى ده أنا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جدًا، ده إحساسي اللي أنا مصدقة، آسف ‏للإطالة".‏

Advertisements

وأشعلت أسماء شريف منير جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتقدت الشيخ الشعراوي ووصفته بالمتطرف في ردّها على أحد التعليقات الذي جاء على منشور في صفحتها بفيس بوك قالت فيه: ”صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجه ، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده“؟.

فردّ عليها بعض المتابعين ونصحوها بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلةً: ”طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت“٠

وما إن كتبت نجلة شريف منير ذلك حتى انهال عليها الهجوم من متابعيها، فقال أحدهم: ”أنتي بقالك فترة بتهبلي في كل حاجة في لبسك وطريقتك ومبقتيش تقدمي حاجات مفيدة لكن تتكلمى عن الشعراوى وتقولي متطرف لا يبقي تقفي عند حدك“.

هجوم المتابعين أجبر أسماء على حذف منشورها وعلّقت قائلةً: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو فيه إيه؟ إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، ثم حذفته هو الآخر.

ويحظى الشيخ محمد متولي الشعراوي بمكانة كبيرة لدى المصريين، فهو عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، ونال شهرة واسعة بسبب برنامجه لتفسير القرآن الكريم الذي كان يبث على التلفزيون الرسمي، وقد لقّبه البعض بإمام الدعاة.

يُذكر أن أسماء، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج ”أنا وبنتي“، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال.