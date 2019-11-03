مروان خوري يغني لمصر في ثاني حفلات الموسيقى العربية

افتتح النجم اللبناني مروان خوري، الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بأغنية "يا مسا الفل يا بهيه"، والتي تفاعل معها جمهور أوبرا الإسكندرية بالتصفيق الحار.



وقال خوري في بداية الحفل: "تحية لمصر الحرة العربية، تحية الإسكندرية، للعام الخامس على الموعد نفسه الذي اعتبره موعد غرام".

وقدم مروان خوري أغنية طاير يا هوا، مشيرًا إلى أنه سوف يقدم اليوم أغنيتين من ألحان بليغ حمدي قائلًا: "هناك ثلاث أهرامات بمصر في التلحين وهم سيد درويش، ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، كما قدم أغنية سلملي عليه، وكل القصايد"، وباقة من أجمل أغانيه، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، سبقه فاصل فنى للفنان العراقي عازف القانون المتميز فرات قدورى، ثم فاصل غنائى لنجوم الأوبرا الفنانة مى حسن، والفنان وليد حيدر.

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